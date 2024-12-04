Соответствующий указ № 800 опубликован на сайте Офиса президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента.

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Что известно об увольнении Ташевой

В ноябре Центральная избирательная комиссия официально признала Ташеву народным депутатом от партии "Голос". Это стало возможным после смерти народного депутата от этой партии Олега Макарова в октябре 2024 года.

Предварительно ЦИК объявила нардепом соучредителя онлайн-платформы Prometheus Ивана Примаченко, но он отказался от мандата. В связи с этим Ташева, которая была 26-й в списке партии на внеочередных выборах 2019 года, стала новым депутатом.

Ранее Ташева заявляла, что не планирует переходить в парламент, ведь считала своей ключевой миссией работу на должности постпреда в Крыму.

Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но в конце концов оно принято. Я уверена, что сейчас не должно быть этих разделений – власть и оппозиция, должна быть единая команда, которая работает на пользу нашего государства и для победы,

– написала она в фейсбуке.

Кто такая Тамила Ташева

Тамила Ташева родилась в 1985 году в Самарканде (Узбекистан) в семье депортированных крымских татар. В 1991 году ее семья вернулась в Крым, где она жила в Симферополе. Окончила Таврический университет по специальности восточные языки. Активно участвовала в Оранжевой революции и Революции достоинства.

После аннексии Крыма в 2014 году Ташева вместе с единомышленниками создала общественную организацию "Крым SOS", которая помогает переселенцам из Крыма и Донбасса, а также занимается мониторингом нарушений прав человека на оккупированных территориях.

В апреле 2022 года Зеленский назначил ее постоянным представителем президента Украины в Крыму. "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" Ташеву наградили орденом Княгини Ольги III степени в 2019 году.