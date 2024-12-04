Відповідний указ № 800 опубліковано на сайті Офісу президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента.

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Що відомо про звільнення Ташевої

У листопаді Центральна виборча комісія офіційно визнала Ташеву народною депутаткою від партії "Голос". Це стало можливим після смерті народного депутата від цієї партії Олега Макарова у жовтні 2024 року.

Попередньо ЦВК оголосила нардепом співзасновника онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка, але він відмовився від мандата. У зв’язку з цим Ташева, яка була 26-ю у списку партії на позачергових виборах 2019 року, стала новим депутатом.

Раніше Ташева заявляла, що не планує переходити до парламенту, адже вважала своєю ключовою місією роботу на посаді постпреда в Криму.

Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте. Я впевнена, що зараз не має бути цих розділень – влада та опозиція, має бути єдина команда, яка працює на користь нашої держави та задля перемоги,

– написала вона у фейсбуці.

Хто така Таміла Ташева

Таміла Ташева народилася у 1985 році в Самарканді (Узбекистан) у родині депортованих кримських татар. У 1991 році її сім’я повернулася до Криму, де вона жила в Сімферополі. Закінчила Таврійський університет за спеціальністю східні мови. Активно брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності.

Після анексії Криму у 2014 році Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію "Крим SOS", яка допомагає переселенцям з Криму та Донбасу, а також займається моніторингом порушень прав людини на окупованих територіях.

У квітні 2022 року Зеленський призначив її постійним представником президента України у Криму. "За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність" Ташеву нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня у 2019 році.