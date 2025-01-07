Это происходит из-за политики российских властей, которая дала такое распоряжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал.

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Что известно об увольнении учителей на оккупированной Херсонщине

По словам самой учительницы, её уволили с работы после 17-летнего стажа работы преподавателем русского языка. Она рассказывает, что узнала о своем увольнении внезапно.

Интересно, что она прошла российскую переаттестацию и перешла на учебную программу России. Более того, женщина публично поддерживала российскую агрессию, преподавание русского языка, учила детей соответствующих идей "русского мира". Она шокирована, почему её заменят именно на дагестанку, считая, что русский она знает лучше.

Причина увольнения в том, что, мол, сверху пришел такой приказ – заменить преподавателей их коллегами из Дагестана. Оккупанты, что неудивительно, даже не разбирались, кто их поддерживал, а кто нет. Это очередное напоминание о том, как "русские своих не бросают".

Напомним, Россия на оккупированных территориях Херсонщины пытается зомбировать молодежь через милитаристские организации, такие как "Юнармия". В школах часто дети общаются с участниками так называемой "сво", которых привозят для таких встреч.