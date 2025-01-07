Це стається через політику російської влади, яка дала таке розпорядження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал.

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Що відомо про звільнення вчителів на окупованій Херсонщині

За словами самої вчительки, її звільнили з роботи після 17-річного стажу роботи викладачем російської мови. Вона розповідає, що дізналася про своє звільнення раптово.

Цікаво, що вона пройшла російську переатестацію та перейшла на навчальну програму Росії. Ба Більше, жінка публічно підтримувала російську агресію, викладання російської мови, вчила дітей відповідних ідей "руского міра". Вона шокована, чому її замінять саме на дагестанку, вважаючи, що російську вона знає краще.

Причина звільнення у тому, що, мовляв, згори прийшов такий наказ – замінити викладачів їх колегами з Дагестану. Окупанти, що не дивно, навіть не розбиралися, хто їх підтримував, а хто ні. Це чергове нагадування про те, як "росіяни своїх не кидають".

Нагадаємо, Росія на окупованих територіях Херсонщини намагається зомбувати молодь через мілітаристські організації, такі як "Юнармія". В школах часто діти спілкуються з учасниками так званої "сво", яких привозять для таких зустрічей.