Для виконання таких операцій немає необхідної кількості особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

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Як росіянам доводиться відмовлятися від ідеї форсування Дніпра

Серед російських десантників йдуть розмови про те, що форсування Дніпра навряд чи відбудеться найближчим часом. Керівництво російської армії робить вигляд, що такі операції їм під силу і вони до них готуються, але насправді засобів для цього немає.

Відомо, що в окупаційних військ на Херсонщині не вистачає технічних засобів для цього – немає човнів. Ба більше, особового складу теж, ймовірно, буде не достатньо.

Побудова переправи через річку теж видається малоймовірною. Це надто складна операція. У росіян немає достатніх засобів для побудови та оборони переправи.

Нагадаємо, дефіцит катерів у російському угрупуванні на півдні визнають самі ж росіяни. Телеграм-канали, що підтримують агресію, просили "волонтерів та небайдужих" допомогти армії та надати гумові човни. Парадоксально, що саме гумові, адже вони навряд чи доставлять війська чи вантажі на інших берег в умовах зустрічного вогню.