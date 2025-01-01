Росіяни шукають човни для форсування Дніпра та збирають гроші. Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

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Збирають гумові човни

У російських телеграм-каналах поширюють повідомлення про пошук гумових човнів серед "волонтерів та небайдужих". Відповідно до повідомлень, вони потрібні на Херсонський напрямок. Крім цього, їх потрібно багато, приблизно 400 – 500 штук.

Російські солдати планують використати їх для того, щоб перевозити через Дніпро вантажі та особовий склад.

Водночас інший росіянин обурюється через таке рішення. Мовляв, дефіцит човнів і справді є, проте замінювати їх на гумові – це надто. Росіянин зазначає, що для форсування потрібні моторні човни і гідроцикли.

Нещодавно з'явилась інформація про плани росіян наступати на Херсон. У ЦПД наголосили, що Сили оборони готові до всього.