Россияне ищут лодки для форсирования Днепра и собирают деньги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Собирают резиновые лодки

В российских телеграмм-каналах распространяют сообщения о поиске резиновых лодок среди "волонтеров и неравнодушных". Согласно сообщениям, они нужны на Херсонское направление. Кроме этого, их нужно много, примерно 400 – 500 штук.

Российские солдаты планируют использовать их для того, чтобы перевозить через Днепр грузы и личный состав.

В то же время другой россиянин возмущается из-за такого решения. Мол, дефицит лодок действительно есть, однако заменять их на резиновые – это слишком. Россиянин отмечает, что для форсирования нужны моторные лодки и гидроциклы.

Недавно появилась информация о планах россиян наступать на Херсон. В ЦПД отметили, что Силы обороны готовы ко всему.