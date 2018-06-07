Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно

В четверг, 7 июня, Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных избранника. Журналисты 24 канала разобрались, что именно происходило вокруг отставки и какие последствия она будет иметь.

Кто такой Александр Данилюк?

Бывший министр финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, Национальный технический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик, а также Бизнес школу (MBA) Индианского университета (США). Начал карьеру в государственной службе в 2005 году, когда стал экономическим советником премьер-министра Юрия Еханурова. Среди прочего занимался приватизацией "Криворожстали", вопросами энергетики. Был внештатным советником экс-президента Украины Виктора Януковича. С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. Он победил в конкурсе на эту должность.

С 17 июля 2014 года – постоянный представитель Президента Украины в Кабинете Министров. С сентября 2015 года – заместитель главы Администрации Президента Украины. 14 апреля 2016 года Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, в составе которого Александр Данилюк занял пост министра финансов.

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Официально задекларировал среди приоритетов своей деятельности следующие пункты – улучшение инвестиционной привлекательности Украины, прозрачные правила ведения бизнеса для украинских предпринимателей и иностранных инвесторов и системная реформа государственных финансов, реформа Государственной фискальной службы и таможни, аудиторская реформа.

За время работы отметился также рядом скандалов. Все попытки реформировать ГФС завершились громким скандалом с Насиров и конфликтом с самой службой. Однако реформировать ГФС Минфину так и не удалось. Уже в 2018 году Минфин вынес на общественное обсуждение проект закона о верификации и мониторинге государственных выплат, чтобы понимать кто, почему и в каких размерах получает помощь от государства. Но законопроект по сей день остается законопроектом. На время его работы пришелся и скандал с национализацией "Приватбанка". Кроме этого, Данилюка обвиняют в неуплате 700 тысяч гривен налогов во время работы в Великобритании и в владении неуказанной в декларации квартирой в Лондоне. Данилюк обвинения отвергает.

Почему его уволили?

Фактически – по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Такой шаг премьер объяснил тем, что Данилюк спровоцировал конфликт на заседании ведомства, распространив в письме международным партнерам Украины искаженную информацию накануне важных переговоров с ЕС. По его словам, это могло поставить под угрозу их результаты. Впоследствии представление Гройсмана поддержал Кабинет Министров, который внес соответствующий документ на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Данилюка с занимаемой должности.

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В то же время Данилюк прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление. "От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка". Поэтому меня поставили перед выбором: уйти или стать соучастником", – отметил он.

Что именно произошло между Гройсманом и Данилюком?

Длительный конфликт, горячей точкой которого стал именно тот спор на заседании правительства относительно вакансии заместителя Данилюка по налоговому направлению. Министр в очередной раз просил назначить на это место директора департамента налоговой политики Яну Бугримову. Именно она работала над реформой Государственной фискальной службы. Премьер в очередной раз отказал. Поэтому они и поссорились.

После этого Гройсман забрал из ведения Министерства финансов ГФС и подчинил ее напрямую Кабмину. В ответ Данилюк направил письмо-жалобу послам стран "Группы семи", где сообщил, что президент Порошенко на протяжении нескольких лет пытался назначить помощника, удобного близкому президентскому товарищу Игорю Кононенко и председателю комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной (которая долгое время выступала последовательным критиком действий Данилюка). Он также отметил, что таким образом Гройсман сознательно тормозит реформу ГФС. Это письмо пришло послам за день до переговоров в Брюсселе о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере миллиарда евро. Оно и разозлил Гройсмана, поскольку реально могло провалить переговоры.

Что стоит за конфликтом?

Цена вопроса – экономическая стабильность в Украине. Украина уже сейчас находится на грани глубокого экономического кризиса. В открытом письме экономистов и представителей бизнеса отмечается, что во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить свыше 3 миллиардов долларов кредиторам. В следующем году – около 7 миллиардов. Этих денег государство не имеет, и источники получения их пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривны с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

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В этой ситуации есть три варианта: продолжение программы сотрудничества с МВФ; займы у частных инвесторов; радикальное сокращение расходов бюджета. И наиболее приемлемой и выгодной Украины является сотрудничество с фондом. Но эта программа не будет продолжена, пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией и медленных реформ мы теряем последний шанс. И тот вариант выхода из личного конфликта, который избрали премьер и теперь уже бывший министр финансов может крайне негативно отразиться на отношениях Украины с ее потенциальными кредиторами.

Почему это важно?

Потому что Украина реально нуждается в привлечении внешних средств – это залог регулярности социальных выплат. Сотрудничество с МВФ нам нужно. Но пока оно в подвешенном состоянии. С момента утверждения программы МВФ в марте 2015 года, Украина привлекла только 8,7 с 17,5 миллиардов долларов. Последний транш нам пришел в апреле 2017 года. В этом году НБУ и Минфин надеялись получить еще два транша – на 2 и 15 миллиардов долларов. Сейчас уже признают: сумма финансирования на этот год уменьшилась до 1,8 миллиардов долларов.

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Если его получить не удастся, Украина рискует остаться без финансирования Фонда уже в следующем году: программа МВФ заканчивается в марте 2019 года. Кроме того, продолжение программы сотрудничества с МВФ является одним из ключевых условий предоставления Украине макрофинансовой помощи на миллиард евро.

Кто может стать следующим министром финансов?

Один из самых обсуждаемых вариантов – глава налогового комитета парламента Нина Южанина, которая так последовательно критиковала Данилюка. Она считается креатурой Порошенко. Сейчас она является депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко "Солидарность". Однако на нынешнем этапе согласования этой кандидатуры нет.