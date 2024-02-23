Как пишут СМИ, вследствие этого металлурги – главные потребители лома в стране – не получили дефицитное и стратегическое для них сырье. Детали – в материале.

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Укрзализныця уже полгода не продает металлолом: что известно

На государственную компанию "Укрзализныця" приходится 12 – 15% от общей заготовки лома в Украине. В 2023 году ею было реализовано 76,4 тысячи тонн лома на 460 миллионов гривен. Это на 33% меньше, чем в 2022 году, когда Укрзалізницею было продано 113 тысяч заготовленных тонн лома на 670 миллионов гривен.

За последние полгода Укрзализныця перестала продавать металлолом на внутреннем рынке. Последний тендер по продаже лома состоялся в сентябре 2023 года. Известно, что компания отправляет свой лом на экспорт по контрактам.

По информации "Телеграфа", Укрзализныця не только перестала организовывать аукционы, но и прекратила отгрузку лома по уже заключенным контрактам, торги по которым были проведены зимой 2023 года.

В 2024 году на украинском рынке металлолома начался кризис предложения. По итогам января сбор лома упал на 21%, до самого низкого уровня с начала осени. Февраль будет завершен с еще более низкими показателями, что ставит под угрозу производственные планы украинского металлургического комплекса на весну,

– прогнозирует "Телеграф".

При этом, даже если Укрзализныця возобновит продажи лома на украинский рынок, то это не принесет дополнительного дохода. А основные игроки не смогут сразу выкупить и переработать весь лом. Поэтому необходима стабильная и регулярная работа по организации тендеров, а затем отгрузки сырья.