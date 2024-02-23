Як пишуть ЗМІ, внаслідок цього металурги – головні споживачі лому в країні – не отримали дефіцитну і стратегічну для них сировину. Деталі – у матеріалі.

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Укрзалізниця вже пів року не продає брухт: що відомо

На державну компанію "Укрзалізниця" припадає 12 – 15% від загальної заготівлі лому в Україні. У 2023 році нею було реалізовано 76,4 тисячі тонн брухту на 460 мільйонів гривень. Це на 33% менше, ніж у 2022 році, коли Укрзалізницею було продано 113 тисяч заготовлених тонн брухту на 670 мільйонів гривень.

За останні пів року Укрзалізниця перестала продавати брухт на внутрішньому ринку. Останній тендер з продажу брухту відбувся у вересні 2023 року. Наразі відомо, що компанія відправляє свій брухт на експорт за контрактами.

За інформацією "Телеграфа", Укрзалізниця не тільки перестала організовувати аукціони, а й припинила відвантаження брухту за вже укладеними контрактами, торги за якими були проведені взимку 2023 року.

У 2024 році на українському ринку металобрухту почалася криза пропозиції. За підсумками січня збір брухту впав на 21%, до найнижчого рівня з початку осені. Лютий буде завершений з ще нижчими показниками, що ставить під загрозу виробничі плани українського металургійного комплексу на весну,

– прогнозує "Телеграф".

При цьому, навіть якщо Укрзалізниця відновить продажі лому на український ринок, то це не принесе додаткового доходу. А основні гравці не зможуть одразу викупити і переробити весь лом. Тому необхідна стабільна і регулярна робота з організації тендерів, а потім відвантаження сировини.