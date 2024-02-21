Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на один з українських телеграм-каналів.

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Як зазначає видання, у цьому році очікується зниження заготівлі металобрухту в Україні через скорочення бази, заміновані території та мобілізацію.

"Покрити дефіцит можуть державні монополії, які за специфікою діяльності постійно списують застаріле майно. Найбільша з них – АТ "Укрзалізниця" (УЗ)", – зазначають журналісти.

У 2022 році УЗ продала 113 тисяч тонн на 670 мільйонів гривень, у 2023 – 76 тисяч тонн на 460 мільйонів гривень. Втім, останні аукціони з продажу компанія проводила аж на початку вересня 2023 року. Вже пів року УЗ не продає брухт.

Минулоріч керівництво УЗ просувало ідею реалізації брухту, в тому числі на експорт, оминаючи майданчик Prozorro.Продажі. Така схема мала багато питань щодо прозорості, тому уряд не дозволив УЗ такі дії. Після цього керівництво УЗ припинило будь-які контакти з учасниками ринку та залишило цю сферу свого господарювання на самоплив,

– йдеться у публікації.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, на складах структурних підрозділів Укрзалізниці вже зібралися великі надлишки брухту.

"Байдужість, некомпетентність чи недбалість заважають УЗ отримувати додатковий дохід від продажів металобрухту. У поточній ситуації відновлення діалогу між УЗ та металургами – це win-win сценарій для інтересів країни. Внутрішня переробка сировини принесе користь країні, а УЗ поліпшить свої фінпоказники", – резюмує видання.