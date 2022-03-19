Укрзализныця постоянно публикует актуальную информацию об эвакуации, чтобы население было проинформировано.
Читайте также Правительство выделило 18 миллиардов гривен Укрзализныце: Шмыгаль поблагодарил железнодорожников
Актуальная информация о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов
Карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / Фото Укрзализныця
Отметим, что кроме эвакуации населения, с 17 марта Укрзализныця начала выполнять еще одну важную функцию – создание стратегического запаса пищевых продуктов по всей Украине.
К теме – утренний брифинг Ирины Верещук касательно эвакуации: смотрите видео