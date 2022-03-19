Укрзалізниця постійно публікує актуальну інформацію щодо евакуації, щоб населення було проінформовано.
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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів
Карта залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця
Зауважимо, окрім евакуації населення, з 17 березня Укрзалізниця почала виконувати ще одну важливу функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні.
До теми – ранковий брифінг Ірини Верещук щодо евакуації: дивіться відео