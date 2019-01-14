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      УЗ ничего не может справиться с хищением вагонов, – эксперт

      101 Читати новину українською
      Грузовой вагон
      Грузовой вагон / uk.wikipedia.org

      УЗ ничего не может сделать с хищением вагонов.

      Именно так можно расценивать ответ УЗ на обращение Американской торговой палаты в Украине, копию которого удалось изучить. Об этом сообщает руководитель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

      Как известно, воровство со складов, а также разукомплектование вагонов стало настоящей катастрофой для железной дороги. По данным Украинского логистического альянса, в стране ежедневно воруют узлы и детали по 150-170 вагонов, а это – почти три грузовых состава,
      – пишет эксперт.

      По мнению автора, во многом воровство происходит из-за того, что составы по много дней и даже недель могут стоять без движения – монополист "Укрзализныця" испытывает острый дефицит локомотивной тяги и не может вывозить грузовые вагоны не то, что оперативно, а хотя бы ритмично.

      При этом УЗ констатирует, что ничего не может сделать с лавиной воровства. Однако не намерена возмещать владельцам разукомплектованных вагонов убытки, которые они несут из-за хищения, указывает автор.

      "Из числа конструктивных идей – предлагается создать в структуре МВД подразделение транспортной полиции. А еще – УЗ напоминает, что за сохранность имущества (в частности, вагонов) должен нести ответственность их владелец. Что же, видимо, по мнению госмонополиста, "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – резюмирует Криворучко.

      Теги: Новости Украины Похищение Министерство внутренних дел Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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