УЗ нічого не може впоратися з розкраданням вагонів, – експерт

УЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів.

Саме так можна розцінювати відповідь УЗ на звернення Американської торгової палати в Україні, копію якого вдалося вивчити. Про це повідомляє керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, злодійство зі складів, а також розукомплектування вагонів стало справжньою катастрофою для залізниці. За даними Українського логістичного альянсу, в країні щодня крадуть вузли та деталі зі 150-170 вагонів, а це – майже три вантажні склади,

– пише експерт.

На думку автора, багато в чому злодійство відбувається через те, що склади по багато днів і навіть тижнів можуть стояти без руху – монополіст "Укрзалізниця" відчуває гострий дефіцит локомотивної тяги і не може вивозити вантажні вагони не те, що оперативно, а хоча б ритмічно.

При цьому УЗ констатує, що нічого не може зробити з лавиною злодійства. Однак не має наміру відшкодовувати власникам розукомплектованих вагонів збитки, які вони несуть через розкрадання, вказує автор.

"З числа конструктивних ідей – пропонується знову створити в структурі МВС підрозділ транспортної поліції. А ще – УЗ нагадує, що за збереження майна (зокрема, вагонів) повинен нести відповідальність їх власник. Що ж, мабуть, на думку держмонополіста, "порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих", – резюмує Криворучко.