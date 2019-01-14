16:44
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      УЗ нічого не може впоратися з розкраданням вагонів, – експерт

      336 Читать новость на русском
      Вантажний вагон
      Вантажний вагон / uk.wikipedia.org

      УЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів.

      Саме так можна розцінювати відповідь УЗ на звернення Американської торгової палати в Україні, копію якого вдалося вивчити. Про це повідомляє керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook.

      Як відомо, злодійство зі складів, а також розукомплектування вагонів стало справжньою катастрофою для залізниці. За даними Українського логістичного альянсу, в країні щодня крадуть вузли та деталі зі 150-170 вагонів, а це – майже три вантажні склади,
      – пише експерт.

      На думку автора, багато в чому злодійство відбувається через те, що склади по багато днів і навіть тижнів можуть стояти без руху – монополіст "Укрзалізниця" відчуває гострий дефіцит локомотивної тяги і не може вивозити вантажні вагони не те, що оперативно, а хоча б ритмічно.

      При цьому УЗ констатує, що нічого не може зробити з лавиною злодійства. Однак не має наміру відшкодовувати власникам розукомплектованих вагонів збитки, які вони несуть через розкрадання, вказує автор.

      "З числа конструктивних ідей – пропонується знову створити в структурі МВС підрозділ транспортної поліції. А ще – УЗ нагадує, що за збереження майна (зокрема, вагонів) повинен нести відповідальність їх власник. Що ж, мабуть, на думку держмонополіста, "порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих", – резюмує Криворучко.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Міністерство внутрішніх справ Викрадення
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В Криму готується провокація стосовно українських військових, — МВС (Відео)
       3 березня 2014 , 15:34
      Андрій Садовий зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та звернувся до нього з проханням
       11 січня , 18:13
      Гравець збірної України отримав травму
       21 грудня 2018 , 23:46
      Взимку у Карпатах: як їздити правильно та безпечно
       22 грудня 2018 , 09:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук