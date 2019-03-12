Ужасная трагедия в Киеве – нашли труп младенца

В Киеве в парке Партизанской славы, что в Дарницком районе, нашли труп младенца. Труп новорожденной девочки нашла женщина, гулявшая с собакой. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Труп девочки был завернут в пакет, его обнаружили в кустах рядом с жилым домом. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Нацполицию.

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По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, ребенок погиб около 4-х дней назад. По факту обнаружения трупа новорожденного ребенка уже начато досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Парк Партизанской славы, где произошел несчастный случай:



Сотрудники полиции обращаются к гражданам: в раскрытии этого преступления поможет информация о женщинах, которые в этом месяце находились на 8-9 месяце беременности или женщины, которые рассказывали о своей нежелательной беременности.



В парке Партизанской слваи в Киеве произошел несчастный случай – нашли труп младенца

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Если у вас есть такие сведения, предположения или подозрения относительно личности женщины, которая может быть причастна к случившемуся – звоните "102". Ведь правоохранители ищут горе-мать, которая, вероятно, совершила преступление.

Видео с места преступления