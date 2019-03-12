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      Жахлива трагедія в Києві – знайшли труп немовляти

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      Жахлива трагедія в Києві – знайшли труп немовляти
      Жахлива трагедія в Києві – знайшли труп немовляти / Pmg.ua

      В Києві, у парку Партизанської слави, що у Дарницькому районі, знайшли труп немовляти. Труп новонародженої дівчинки знайшла жінка, що гуляла із собакою. Правоохоронці розшукують матір дитини.

      Труп дівчинки був загорнутий у пакет, його виявили в кущах поряд з житловим будинком. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Нацполіцію.

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      За попередньою інформацією судово-медичного експерта, дитина загинула близько 4-х днів тому. За фактом виявлення трупа новонародженої дитини вже розпочато досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

      Парк Партизанської слави, де трапився нещасний випадок:


      Співробітники поліції звертаються за допомогою до громадян: в розкритті цього злочину допоможе інформація про жінок, які в цьому місяці перебували на 8-9 місяці вагітності або жінки, що розповідали про свою небажану вагітність.

      У парку Партизанської слваи в Києві трапився нещасний випадок – знайшли труп немовляти
      У парку Партизанської слваи в Києві трапився нещасний випадок – знайшли труп немовляти

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      Якщо у вас є такі відомості, припущення або підозри щодо особи жінки, яка може бути причетна до того, що трапилося – телефонуйте "102".  Адже правоохоронці шукають горе-матір, яка, ймовірно, скоїла злочин.

      Відео з місця злочину

       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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