Жахлива трагедія в Києві – знайшли труп немовляти

В Києві, у парку Партизанської слави, що у Дарницькому районі, знайшли труп немовляти. Труп новонародженої дівчинки знайшла жінка, що гуляла із собакою. Правоохоронці розшукують матір дитини.

Труп дівчинки був загорнутий у пакет, його виявили в кущах поряд з житловим будинком. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Нацполіцію.

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За попередньою інформацією судово-медичного експерта, дитина загинула близько 4-х днів тому. За фактом виявлення трупа новонародженої дитини вже розпочато досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Парк Партизанської слави, де трапився нещасний випадок:



Співробітники поліції звертаються за допомогою до громадян: в розкритті цього злочину допоможе інформація про жінок, які в цьому місяці перебували на 8-9 місяці вагітності або жінки, що розповідали про свою небажану вагітність.



У парку Партизанської слваи в Києві трапився нещасний випадок – знайшли труп немовляти

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Якщо у вас є такі відомості, припущення або підозри щодо особи жінки, яка може бути причетна до того, що трапилося – телефонуйте "102". Адже правоохоронці шукають горе-матір, яка, ймовірно, скоїла злочин.

Відео з місця злочину