Из-за обстрелов оккупантами Харьковская облпрокуратура начала досудебное расследование. Речь идет о статье "нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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Известно, что русские войска устроили артиллерийский обстрел. Из каких снарядов били враги – неизвестно.

В результате указанных действий страны-агрессора погибли по меньшей мере 4 человека, телесные повреждения получили более 15 человек,

– говорится в сообщении.

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