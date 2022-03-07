Через обстріли окупантами Харківська облпрокуратура розпочала досудове розслідування. Мовиться про статтю "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
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Відомо, що російські війська влаштували артилерійський обстріл. З яких снарядів гатили вороги – невідомо.
Внаслідок вказаних дій країни-агресора загинуло щонайменше 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб,
– мовиться в повідомленні.
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