В то же время травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 103 человека. Из них трое – находятся в медучреждениях в критическом состоянии.
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Из-за подземных толчков обвалились 1,4 тысячи домов, около 6,4 тысячи были сильно повреждены. В общем задело почти 29 тысяч.
Работают спасатели
На месте событий работают чрезвычайники, чтобы управлять ликвидацией последствий мощного землетрясения.
В сотрудничестве с Государственным бюро зерновых и материальных резервов спасатели срочно выделили:
- 2 тысячи палаток;
- 10 тысяч одеял и раскладных кроватей;
Таким образом хотят помочь местным органам власти, которые будут заниматься переселением граждан.
Мощное землетрясение всколыхнуло Китай / Фото Xinhuanet