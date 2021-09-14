Как сообщили в Японском метеорологическом агентстве, землетрясение произошло в 7:46 утра 14 сентября. Эпицентр был расположен на глубине 450 километров.
Тем временем На Закарпатье трясло: сейсмологи зафиксировали землетрясение
Информации о разрушениях нет
К счастью, большого вреда подземные толчки не наделали, о разрушениях и пострадавших информации нет. Также не было объявлено предупреждение об угрозе цунами. Толчки ощутили даже в столице страны – Токио.
Смотрите видео из Японии:
Японию трясло в марте, объявляли об угрозе цунами
Отметим, что в марте в Японии произошло еще одно землетрясение – магнитудой 7,2. Сейсмологи тогда предупреждали об угрозе цунами. К счастью, впоследствии предупреждение отменили.
Кратко о последних мощных землетрясениях в мире:
- 8 сентября сильно трясло Мексику. Магнитуда толчков составила 7, известно о по меньшей мере одной жертве.
- 4 сентября землетрясение произошло в Китае. Толчки силой 5,1 ощутили жители префектуры Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района.
- В августе смертельное землетрясение произошло на Гаити. Погибли свыше 2 тысяч человек.