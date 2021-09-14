Як повідомили у Японському метеорологічному агентстві, землетрус стався о 7:46 ранку 14 вересня. Епіцентр був розташований на глибині 450 кілометрів.

Тим часом На Закарпатті трясло: сейсмологи зафіксували землетрус

Інформації про руйнування немає

На щастя, великої шкоди підземні поштовхи не наробили, про руйнування та постраждалих інформації немає. Також не було оголошено попередження про загрозу цунамі. Поштовхи відчули навіть у столиці країни – Токіо.

Дивіться відео з Японії:

Японію трусило у березні, оголошували про загрозу цунамі

Зазначимо, що у березні в Японії стався ще один землетрус – магнітудою 7,2. Сейсмологи тоді попереджали про загрозу цунамі. На щастя, згодом попередження скасували.

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