Юг Испании накрыло неожиданное наводнение. Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаги. Во время оказания экстренной помощи в результате стихийного бедствия погиб пожарный.

Об этом сообщает Associated Press.

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В результате наводнения поврежден железнодорожный мост. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власть приостановила поездку в Малаге. Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение – самое высокое из всех возможных.



Наводнение накрыло юг Испании



Наводнение затопило улицы на юге Испании

Отмечается, что один пожарный погиб из-за того, что грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, которые работали вместе с ним, спаслись. Тело погибшего нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.



Из-за стихийного бедствия погиб спасатель

В результате наводнения затопило реку Ронда в провинции Малаги.

River bank erosion in major flooding in Ronda, Malaga, southern Spain today, October 21. Report: Juan R. Fenicio pic.twitter.com/hJcoT1efaX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

К слову, 22 октября Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого образовалось наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.