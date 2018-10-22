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      Ужасное наводнение в Испании затопило дома и улицы: фото и видео

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      Ужасное наводнение в Испании затопило дома и улицы
      Ужасное наводнение в Испании затопило дома и улицы / Фото из открытых источников

      Юг Испании накрыло неожиданное наводнение. Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаги. Во время оказания экстренной помощи в результате стихийного бедствия погиб пожарный.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      В результате наводнения поврежден железнодорожный мост. По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власть приостановила поездку в Малаге. Служба погоды Испании объявила в регионе красное предупреждение – самое высокое из всех возможных.

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      Повінь затопила вулиці на півдні Іспанії
      Наводнение затопило улицы на юге Испании

      Отмечается, что один пожарный погиб из-за того, что грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, которые работали вместе с ним, спаслись. Тело погибшего нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.

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      В результате наводнения затопило реку Ронда в провинции Малаги.

      К слову, 22 октября Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого образовалось наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

      Теги: Стихийный бедствия Жертвы
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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