Рим атаковала мощная буря с ливнем и потоками льда: фото и видео непогоды
В ночь на понедельник, 22 октября, Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.
Об этом сообщает Wanted in Rome.
Отмечается, что большую часть Рима сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.
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Ливень наполовину затопил "Базилику Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.
"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", – сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.
Лужи на улицах Рима покрылись льдом из-за града
Информация по онлайн-карт свидетельствует, что непогода в Риме создала транспортный коллапс: на дорогах возникли серьезные заторы.
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Заторы в Риме, вызванные непогодой
Добавим, что ливень длился около получаса, и за это время водой залило улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Больше всего пострадал север города.
По данным La Repubblica, кроме станций метро, движение прекратил и пригородный поезд Рим –Витербо. Закрыли также несколько трамвайных линий.
Смотрите видео бури в Риме: