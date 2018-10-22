В ночь на понедельник, 22 октября, Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

Об этом сообщает Wanted in Rome.

Отмечается, что большую часть Рима сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.

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Ливень наполовину затопил "Базилику Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.

"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", – сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.



Лужи на улицах Рима покрылись льдом из-за града

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.

Информация по онлайн-карт свидетельствует, что непогода в Риме создала транспортный коллапс: на дорогах возникли серьезные заторы.

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Заторы в Риме, вызванные непогодой

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.

Добавим, что ливень длился около получаса, и за это время водой залило улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Больше всего пострадал север города.

По данным La Repubblica, кроме станций метро, движение прекратил и пригородный поезд Рим –Витербо. Закрыли также несколько трамвайных линий.

Смотрите видео бури в Риме:

Enormous hail accumulations in Rome, Italy last night, October 21. Report: Info Meteo pic.twitter.com/qPPDWEaqAj — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.