12:10
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Рим атаковала мощная буря с ливнем и потоками льда: фото и видео непогоды

      3820 Читати новину українською
      Непогода в Риме
      Непогода в Риме / Фото из открытых источников

      В ночь на понедельник, 22 октября, Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

      Об этом сообщает Wanted in Rome.

      Отмечается, что большую часть Рима сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.

      Смотрите также: Одессу атакуют медузы и комары: нашествие сняли на фото и видео

      Ливень наполовину затопил "Базилику Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.

      "Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", – сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.

      Рим Італія буря шторм
      Лужи на улицах Рима покрылись льдом из-за града

      Информация по онлайн-карт свидетельствует, что непогода в Риме создала транспортный коллапс: на дорогах возникли серьезные заторы.

      Читайте также: Будет мороз и снег: народный синоптик сделал прогноз на ноябрь

       

      Рим буря негода злива повінь град дощ затори
      Заторы в Риме, вызванные непогодой

      Добавим, что ливень длился около получаса, и за это время водой залило улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Больше всего пострадал север города.

      По данным La Repubblica, кроме станций метро, движение прекратил и пригородный поезд Рим –Витербо. Закрыли также несколько трамвайных линий.

      Смотрите видео бури в Риме:

       

      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На моих глазах убили семерых, – журналист рассказал жуткие подробности теракта в отеле Кабула
       22 января , 15:03
      В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото
       2 сентября , 17:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук