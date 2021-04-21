В Черкасской области трое мужчин на автомобиле взлетели в пруд и погибли. У одного из них осталось семеро детей.

Смертельное ДТП произошло 17 апреля в селе Шукайвода Уманского района Черкасской области. О деталях трагедии рассказали местные жители.

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Что говорят односельчане

Староста села Владимир Музыченко заявил, что погибшие ехали на автомобиле с горы, а на повороте машина перевернулась и сползла в воду. По его словам, озеро не глубокое, но когда очевидцы бросились на спасение, то мужчины уже были мертвыми.

Свидетели достали только двух. Третий погибший некоторое время еще оставался в машине. Даже не подозревали, что в салоне может быть кто-то третий. Брат, когда приехал, то с разбега бросился в воду. Начал искать, потому что подозревал, что там его родственник остался. Один из погибших был многодетным отцом. У него семеро детей. Старший сын сейчас служит в армии. Другие дети живут с родителями,

– сказал он.

Односельчане также отмечают, что все трое погибших – местные. О них в селе отзываются только положительно.

В полиции говорят, что по предварительным данным, причиной трагедии стала потеря управляемости автомобиля. Эксперты выясняют, были ли пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.



Ужасное ДТП в Черкасской области / Фото пресс-службы Нацполиции