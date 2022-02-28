Войну в Украине, которую развязал Путин, Шольц назвал "возвратным моментом истории нашего континента".

Стоит внимания Украина должна вступить в ЕС, мы хотим ее там видеть, – глава Еврокомиссии

"24 февраля произошло изменение эпох в истории Европы. Ужасные кадры из Киева, Харькова, Одессы и Мариуполя показывают всю бесчеловечность Путина. Неслыханная несправедливость, боль украинцев и украинок — все это затрагивает за живое", – заявил Шольц перед депутатами.

Он также отметил, что "особым отношениям Германии и России пришел конец". Ведь Германия всегда пыталась сдерживать мощные санкции против России.

"Путинская война означает решительное изменение и во внешней политике Германии. Да, она остается верна принципу "столько дипломатии, сколько возможно, только без наивности". Однако это изменение ставит перед нами новую задачу: "больше никаких разговоров ради разговоров", – подчеркнул Шольц.

Многое досталось от Шольца и Путину в этой речи.

"Путин всегда говорит о единой системе безопасности, но на самом деле он хочет силой оружия разделить континент на привычные сферы влияния, вернув Европу в XIX век, когда торжествовали "великие империи", – отметил немецкий канцлер.

При этом главная линия Германии по-прежнему состоит в том, чтобы штрафные меры больше всего ударили по тем, кто несет ответственность за решение агрессии, но не за простыми россиянами.