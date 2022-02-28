Війну в Україні, яку розв'язав Путін, Шольц назвав "поворотним моментом історії нашого континенту".

Варте уваги Україна має вступити до ЄС, ми хочемо її там бачити, – голова Єврокомісії

"24 лютого відбулася зміна епох в історії Європи. Жахливі кадри з Києва, Харкова, Одеси та Маріуполя показують усю нелюдяність Путіна. Нечувана несправедливість, біль українців та українок — усе це зачіпає за живе", – заявив Шольц перед депутатами.

Він також відзначив, що "особливим відносинам Німеччини та Росії настав кінець". Адже саме Німеччина завжди намагалася стримувати потужні санкції проти Росії.

"Путінська війна означає рішучу зміну і в зовнішній політиці Німеччини. Так, вона залишається вірній принципу "стільки дипломатії, скільки можливо, тільки без наївності". Однак ця зміна ставить перед нами нове завдання: "більше жодних розмов заради розмов", – наголосив Шольц.

Чимало дісталося від Шольца і Путіну у цій промові.

"Путін завжди говорить про єдину безпекову систему, але насправді він хоче силою зброї розділити континент на звичні сфери впливу, повернувши Європу в XIX століття, коли тріумфували "великі імперії", – відзначив німецький канцлер.

При цьому головна лінія Німеччини, як і раніше, полягає в тому, щоб штрафні заходи найбільше вдарили по тих, хто несе відповідальність за розв'язування агресії, але не за простими росіянами.

"Путін хоче відтворити Російську імперію та керувати Європою так, як він вважає за потрібне. Російський народ не хоче війни. Ця війна залишиться війною Путіна", – заявив Шольц.