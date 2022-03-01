В Минобороны Украины заявили, что теперь в Харькове преступления так называемого братского народа называют фашизмом и геноцидом. Ведь преступления Путина в этом городе намного масштабнее того, что попало на видео.

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28 февраля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова. Оружие было высокоточным – ракеты класса "воздух-поверхность",

– объяснили в Минобороны.

В ведомстве также говорят, что бомбардировщик предпринял 4 мероприятия по курсу из Беседино, что в Курской области России через Белгород.

Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. До этого известно, что от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, среди которых и дети.

Преступление России будет в Гааге

Минобороны уверяет, что Воздушные силы зафиксировали это преступление против человечности в период с 19.07 по 19.51 28 февраля 2022 года. Одно время материалы обязательно передадут в Гаагу.

"К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов", – говорят в ведомстве.

А россияне, шокированные сопротивлением украинцев, штурмовать город не решаются. Ведь их гарантированно уничтожат. Потому и прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан.

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