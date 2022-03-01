У Міноборони України заявили, що тепер у Харкові злочини так званого "братнього народу" називають фашизмом та геноцидом. Адже злочини Путіна в цьому місті набагато масштабніші за те, що потрапило на відео.
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Російські окупанти 28 лютого цинічно обстріляли мирних людей, які вийшли по воду та продукти. Це зробили 16 ракетами з стратегічного бомбардувальника.
Джерело:Міністерство оборони України
У Міноборони України заявили, що тепер у Харкові злочини так званого "братнього народу" називають фашизмом та геноцидом. Адже злочини Путіна в цьому місті набагато масштабніші за те, що потрапило на відео.
Новина доповнюється...