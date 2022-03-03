В частности, тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, села Яковлевка и Хорошево Харьковского района. В ГСЧС отчитались об ужасных потерях на Харьковщине за 2 марта.
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Потери среди мирного населения впечатляют. Согласно статистике ГСЧС:
- погибли 34 человека,
- 285 человек получили ранения,
- из них 10 детей.
В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них отреагировали спасатели, работая даже под обстрелами.
Последствия авиаударов по территории Харьковщины / Фото ГСЧС
Кроме того, около 8 утра центр Харькова подвергся ракетной атаке. Ракеты поразили 2 загоревшихся административных здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Бойцы ГСЧС спасли 10 человек из-под завалов. К сожалению, 4 человека погибли.
Что разрушившили вражеские ракеты
- В 13:31 – вражеский снаряд попал в жилой дом в центре Харькова. Произошло частичное разрушение этого здания. Взрывной волной повреждены строительные конструкции и разрушены окна. Во время спасательной операции спасены 17 человек.
- В 13:33 снаряд попал в гаражный кооператив в Харькове. Произошел пожар площадью 300 квадратных метров. На месте обнаружено 3 тела погибших.
- В 13:57 – пожар площадью 40 квадратных метров в Харькове. Снаряд попал между 4 и 5 этажами 16-этажки. Из дома эвакуировано 20 человек.
- В 14:40 – пожар в центре Харькова. Горели сразу 3 дома из-за попадания снаряда. Площадь горения составляла 1000 квадратных метров. Спасатели спасли 13 человек.
- В 22:13 авиабомба была сброшена на дом в Харькове. В результате авиационного удара по зданию возникло возгорание вещей на площади 55 квадратных метров. Из-под обломков спасли 2 человека, пострадали 3, погибли 2.
- В 22:57 – враг цинично атаковал обычное украинское село, где нет военной инфраструктуры. Удар был нанесен по селе Яковлевка Харьковского района. Произошло возгорание 2 автомобилей и хозяйственной постройки. Ранены 7 человек, погибли 2.
- В полночь – произошел авианалет на мирный город Изюм. Он продолжался с 00:14 до 02:02. Бомбы попали в несколько домов. На одной улице погибли 8 человек, из них 2 детей (примерно 5 – 6 лет). Их тела спасатели извлекли из-под завалов.
- Кроме того, под массовый авиаудар попал Салтовский жилмассив. В жилых многоэтажках повреждены конструкции и разрушены окна. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется.
Также к спасателям поступило около 236 заявок о нахождении неразорвавшихся боеприпасов. Пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали 230 из них.
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