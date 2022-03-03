Зокрема, важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району. У ДСНС відзвітували про жахливі втрати на Харківщині за 2 березня.

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Втрати серед мирного населення вражають. Згідно з статистикою ДСНС:

загинуло 34 особи,

285 людей зазнали поранень,

з них 10 дітей.

В результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них відреагували рятувальники, працюючи, навіть, під обстрілами.

Наслідки авіаударів по території Харківщини / Фото ДСНС



Окрім того, близько 8 ранку центр Харкова піддався ракетній атаці. Ракети вразили 2 адміністративні будівлі, котрі загорілись. Площа пожежі склала 600 квадратних метрів. Бійці ДСНС врятували 10 людей з-під завалів. На жаль, 4 особи загинули.

Що зруйнували ворожі ракети

О 13:31 – ворожий снаряд влучив у житловий будинок у центрі Харкова. Сталось часткове руйнування цієї будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджені будівельні конструкції та зруйновані вікна. Під час рятувальної операції врятовано 17 осіб.

О 13:33 – снаряд влучив у гаражний кооператив у Харкові. Сталась пожежа площею 300 квадратних метрів. На місці виявлено 3 тіла загиблих.

О 13:57 – пожежа площею 40 квадратних метрів у Харкові. Снаряд влучив між 4 та 5 поверхами 16-типоверхівки. З будинку евакуйовано 20 осіб.

О 14:40 – пожежа в центрі Харкова. Горіли відразу 3 будинки через влучення снаряду. Площа горіння складала 1000 квадратних метрів. Рятувальники врятували 13 чоловік.

О 22:13 – авіабомба була скинута на будинок у Харкові. Внаслідок авіаційного удару по будівлі виникло загоряння речей на площі 55 квадратних метрів. З-під уламків врятували 2 людини, постраждало 3, загинули 2.

О 22:57 – ворог цинічно атакував звичайне українське село, де немає військової інфраструктури. Удар нанесли по селі Яківлівка Харківського району. Сталось загоряння 2 автомобілів та господарчої споруди. Поранені 7 осіб, загинуло 2.

Опівночі – стався авіаналіт на мирне місто Ізюм. Він тривав з 00:14 по 02:02. Бомби потрапили у кілька будинків. На одній вулиці загинули 8 осіб, з них 2 дітей (приблизно 5 – 6 років). Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів.

Крім того, масового авіаудару зазнав Салтівський житловий масив. У житлових багатоповерхівках пошкоджені конструкції та зруйновані вікна. Інформація щодо наявності постраждалих на даний час уточнюється.

Також до рятувальників надійшло близько 236 заявок про знаходження боєприпасів, що не вибухнули. Піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували 230 з них.

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