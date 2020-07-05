Днем 5 июля в Новой Каховке, что на Херсонщине, произошел масштабный пожар. Мужчина в своей квартире на 5 этаже решил покурить на диване и уснул, а огонь быстро поднялся на всю крышу дома. Поэтому кровля разрушена, а местная власть уже думает, что делать с жителями дома.

Наразі щодо ситуації засідає оперативний штаб. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

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Того ж дня мають ухвалити рішення про допомогу людям. Окрім того, розглядатиметься термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Між тим Юрій Гусєв не повідомляє, скільки квартир постраждали.

Тим часом користувачі у соцмережах діляться ефектними відео пожежі: вогонь здіймався вверх на десятки метрів, а місто вкрив густий дим.

Пожежа у Новій Каховці: коротко