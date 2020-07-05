Ужасный пожар в Новой Каховке: люди буквально "остались без крыши"
Днем 5 июля в Новой Каховке, что на Херсонщине, произошел масштабный пожар. Мужчина в своей квартире на 5 этаже решил покурить на диване и уснул, а огонь быстро поднялся на всю крышу дома. Поэтому кровля разрушена, а местная власть уже думает, что делать с жителями дома.
Наразі щодо ситуації засідає оперативний штаб. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Детальніше У Новій Каховці масштабна пожежа у 5-поверхівці – фото та відео
Того ж дня мають ухвалити рішення про допомогу людям. Окрім того, розглядатиметься термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Між тим Юрій Гусєв не повідомляє, скільки квартир постраждали.
Тим часом користувачі у соцмережах діляться ефектними відео пожежі: вогонь здіймався вверх на десятки метрів, а місто вкрив густий дим.
Пожежа у Новій Каховці: коротко
- Вогонь спалахнув в обід 5 липня у квартирі на 5 поверсі багатоповерхівки.
- Запах диму відчули сусіди, увірвалися до квартири, з якої він йшов, і викликали рятувальників.
- Усіх мешканців вдалося оперативно евакуювати, близько 16 пожежу локалізували, а через дві з половиною години – повністю ліквідували. Гасили пожежу 23 рятувальники і 7 спецмашин.
- За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Чоловіка, який є винуватцем пожежі, затримала поліція. Проти ньогро відкрили кримінальну справу за статтею 270 – Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.
- Сам чоловік каже: заснув із цигаркою і не відчув, як вогонь поширився.