О последствиях стихии издание сообщает со ссылкой на данные министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

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Число пострадавших от торнадо возросло

Торнадо привел к сильному разрушению 7 сел и города Годонин, расположенных вблизи границ с Австрией и Словакией.

По последней информации, в результате инцидента пострадали 300 человек, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 150 пострадавших. Кроме того, есть по меньшей мере одна жертва стихии, однако точное количество пока не называют.

Часть людей все еще находится под завалами их разрушенных домов. На месте работают медики и спасатели не только из Чехии, но и из Австрии и Словакии. В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Пострадавшим на местах будут оказывать первичную финансовую помощь в размере 58 тысяч крон (примерно 2,7 тысячи долларов) на каждого.

Чехию накрыла непогода: что известно

3 июня в стране пронесся мощнейший торнадо, который разрушил много домов, разбил автомобили.

По данным синоптиков, торнадо был силой 3 – 4 степени из 5, а размер града достигал 10 сантиметров.

Без света в стране остаются 120 тысяч семей.

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