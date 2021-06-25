Про наслідки стихії видання повідомляє з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ.

До теми Потужний торнадо завдав значних руйнувань у Чехії, є жертви: фото, відео

Кількість постраждалих від торнадо зросла

Торнадо призвів до сильного руйнування 7 сіл і міста Годонін, розташованих поблизу кордонів з Австрією і Словаччиною.

За останньою інформацією, у результаті інциденту постраждали 300 людей, серед них є діти. Раніше повідомляли про 150 потерпілих. Крім того, є щонайменше 1 одна жертва стихії, однак точну кількість наразі не називають.

Частина людей все ще перебуває під завалами їхніх зруйнованих будинків. На місці працюють медики та рятувальники не лише з Чехії, але і з Австрії та Словаччини. У постраждалому районі оголосили надзвичайну ситуацію.

Потерпілим на місцях надаватимуть первинну фінансову допомогу в розмірі 58 тисяч крон (приблизно 2,7 тисячі доларів) на кожного.

Чехію накрила негода: що відомо

3 червня у країні пронісся надзвичайно потужний торнадо, який зруйнував багато будинків, потрощив автомобілі.

За даними синоптиків, торнадо був силою 3 – 4 ступеню з 5, а розмір граду досягав 10 сантиметрів.

Без світла у країні залишаються 120 тисяч сімей.

Чехією пронісся торнадо: дивіться відео