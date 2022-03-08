В своем твиттере Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметило, что больше всего среди беженцев из Украины женщин и детей.

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Поэтому ООН попросили при формировании гуманитарной помощи учитывать потребности женщин и девушек. Также отметили необходимость привлекать женщин к принятию решений и защите от гендерного насилия.

Больше украинцев выехало в Польшу – более 1 миллиона. Также наши земляки ищут убежища в Венгрии, Словакии, Молдове, Румынии и других европейских странах.

Ранее в ГНСУ отметили, что украинцы не только выезжают за границу, но возвращаются в свою страну. Так за сутки, 6 марта, домой приехали 13 тысяч украинцев , а также более 3 тысяч иностранцев.

Напомним, что мужчинам до 60 лет во время военного положения выезжать за границу запрещено.