У своєму твіттері Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначило, що найбільше серед біженців з України жінок і дітей.

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Тож в ООН попросили під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. Також наголосили на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.

Найбільше українців виїхало до Польщі – понад 1 мільйон. Також наші земляки шукають прихистку в Угорщині, Словаччині, Молдові, Румунії й інших європейських країнах.

Раніше в ДПСУ зазначили, що українці не лише виїжджають за кордон, а й повертаються до своєї країни. Так за добу, 6 березня, додому приїхали 13 тисяч українців, а також понад 3 тисячі іноземців.

Нагадаємо, що чоловікам віком до 60 років під час воєнного стану виїжджати за кордон заборонено.

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