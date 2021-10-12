Процесс полного внедрения этого соглашения затянется, возможно, даже на 10 лет. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по управлению миграцией и границами Павел Кравчук.

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По его словам, имплементация соглашения разделена на 3 этапа:

первый переходный период;

второй переходный период;

полная имплементация.

Первый начнет работать через 1 – 2 месяца. Вполне возможно, что уже в следующем (2022 году – 24 канал) года мы почувствуем прямой эффект от сторонней либерализации со странами-членами ЕС,

– подчеркнул Кравчук.

Он объяснил, что почти сразу состоится либерализация двусторонних сообщений со странами-членами Европейского Союза.

Справка. Либерализация – это возможность для перевозчиков аэропортов при минимальном вмешательстве со стороны государственных регуляторов договариваться между собой об открытии новых маршрутов.

Что означает это соглашение

Пока 8 лет тянулась волокита с подписанием соглашения, Украина пыталась в двустороннем порядке либерализовать сообщение. То есть подписать соглашение отдельно с каждой страной. Нашему государству удалось достичь такого решения примерно с половиной стран.

Для пассажиров – это будет означать лучшее качество и, вероятно, снижение цены,

– объяснил Кравчук.

Также благодаря подписанию соглашения количество стран, куда станет проще открывать новые маршруты авиаперевозчикам, примерно удвоится.

Цена авиабилета – вещь довольно относительная. И до этого была возможность, если сильно постараться, улететь за 300 гривен, 10 евро, 20 евро. Поэтому стоит говорить общим утверждением – цены будут снижаться. Павел Кравчук Эксперт по управлению миграцией и границами

Соглашение о совместном авиационном пространстве: что значит

Украина и Европа подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Поэтому у украинских граждан появится большее количество рейсов и более широкая география полетов.

Ирландский лоукостер Ryanair уже заявил, что планирует расширить границы своей работы в Украине.

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