Процес повного впровадження цієї угоди затягнеться, можливо, навіть на 10 років. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з управління міграцією та кордонами Павло Кравчук.
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За його словами, імплементація угоди поділена на 3 етапи:
- перший перехідний період;
- другий перехідний період;
- повна імплементація.
Перший почне працювати через 1 – 2 місяці. Цілком можливо, що вже наступного (2022 – 24 канал) року ми відчуємо прямий ефект від сторонньої лібералізації із країнами-членами ЄС,
– наголосив Кравчук.
Він пояснив, що майже одразу відбудеться лібералізація двосторонніх сполучень із країнами-членами Європейського Союзу.
Що означає ця угода
Поки 8 років тривала тяганина із підписанням угоди, Україна намагалась у двосторонньому порядку лібералізувати сполучення. Тобто підписати угоду окремо із кожною країною. Нашій державі вдалось досягти такого рішення приблизно із половиною країн.
Для пасажирів – це означатиме кращу якість і, ймовірно, зниження ціни,
– пояснив Кравчук.
Також завдяки підписанню угоди кількість країн, куди стане простіше відкривати нові маршрути авіаперевізникам, приблизно подвоїться.
Ціна авіаквитка – річ доволі відносна. І до цього була можливість, якщо сильно постаратись, полетіти за 300 гривень, 10 євро, 20 євро. Тому варто говорити загальним твердженням – ціни знижуватимуться.
Угода про спільний авіаційний простір: що означає
- Україна та Європа підписали угоду про спільний авіаційний простір.
- Відтак в українських громадян з'явиться більша кількість рейсів та ширша географія польотів.
- Ірландський лоукостер Ryanair вже заявив, що планує розширити межі своєї роботи в Україні.
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