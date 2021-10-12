Україна нарешті отримала авіаційний безвіз. Це дозволить українцям розширити географію подорожей, адже ціни на авіаквитки мають стати доступними, а перевезення – більш комфортними.

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Довгий шлях до "відкритого неба"

Україна виступила з ініціативою про отримання авіабезвізу ще у минулому сторіччі. У 1999 році почалися консультації, а з 2006 року тривали переговори, які завершились у 2013 році.

У жовтні 2013 року Україна та ЄС погодили текст угоди, однак підписання було заблоковане через конфлікт навколо Гібралтару між Іспанією та Великою Британією.

Як блокувалося підписання угоди про "відкрите небо":

Мадрид блокував угоду, оскільки Київ визнавав аеропорт британським (яким він, власне, і є). Навіть підписання "безвізу" між Україною та ЄС не прискорило процес і лише після завершення "Брекзиту" перепони було усунуто.

Українські авіаперевізники отримають конкурентів / Фото 24 каналу

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про "відкрите небо". Після цього пройшло ще пів року, перш ніж у Євросоюзі дали згоду на підписання угоди.

Також доволі потужна опозиція щодо угоди була й в Україні – лобісти перевізників намагалися переконати у тому, що прихід європейських компаній на вітчизняний ринок знищить "національного виробника". Під цими гаслами українські авіакомпанії роками тягнули з держави дотації, накопичували борги, рік від року демонстрували лише збитки та знищували власну репутацію, а разом з нею – реноме України. Історичну угоду 12 жовтня підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Разом з Україною таке право отримали Вірменія, Туніс і Катар, який буде господарем Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Через 8 років нарешті підписано Угоду про Спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей,

– президент Зеленський привітав підписання угоди.

Угода про відкрите небо по-справжньому відкриє Україну / Фото 24 каналу

Що передбачає угода

Відтепер будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну, а також здійснювати внутрішні рейси.

Угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України, а значить – посилить між ними конкуренцію, примусить знизити ціни та нарешті подбати про якість, безпеку та сервіс, на що раніше українські авіакомпанії частенько "забивали".

Згідно з договором, руйнується монополія українських компаній на внутрішніх рейсах. Це означає, що високі ціни за квитки залишаться у минулому й платити за умовний рейс "Київ – Дніпро" за ціною рейсу "Київ – Париж" вже не доведеться.

Відтепер українські авіакомпанії будуть змушені змінитися (або піти у небуття) й думати про клієнтів – споживачів послуг, тобто відмовитись від позиції "подякуйте за те, що ми є".

Фактором, який дозволить здешевити вартість перевезення для операторів ринку, стане право будь-якої авіакомпанії надавати послуги наземного обслуговування. Авіаперевізник не буде "зобов'язаний" користуватися тільки послугами місцевого монополіста. Зростання кількості маршрутів між українськими та європейськими містами також стане фактором зростання міжнародного пасажиропотоку,

– пояснила переваги "авіабезвізу" аналітикиня консалтингової компанії MOST Неля Онищенко.

Україна відтепер має всі шанси стати великим європейським авіахабом / Фото 24 каналу

У довгостроковій перспективі українські перевізники лише виграють – вони підвищать свій рівень та якість, а ще матимуть рівні права та умови для роботи в Євросоюзі.

Угоду про спільний авіаційний простір також називають "авіаційним безвізом" й це не прості слова, адже договір має сприяти відкриттю України для Європи, а також зробити Європу більш відкритою для українців.

Очікується, що "авіабезвіз" підвищить кількість мандрівників і дасть новий поштовх туристичній привабливості України.

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Як працюватиме угода про "відкрите небо"

Підписання угоди про "відкрите небо" передбачає, що в Україні будуть діяти європейські стандарти в галузі цивільної авіації. Це стосується захисту прав пасажирів та довкілля, управління повітряного руху і безпеки польотів.

Спрощення авіаперевезень між Україною та ЄС буде проходити у 2 етапи:

на першому етапі знімуть всі обмеження для українських перевізників на польоти між містами ЄС. Так, компаніям не доведеться чекати на дозволи від Державної авіаційної служби, потрібно буде лише домовитися з аеропортами про слоти – періоди, протягом яких дозволені зліт та посадка повітряних суден.

на польоти між містами ЄС. Так, компаніям не доведеться чекати на дозволи від Державної авіаційної служби, потрібно буде лише домовитися з аеропортами про слоти – періоди, протягом яких дозволені зліт та посадка повітряних суден. на другому етапі дозволять іноземним авіаперевізникам здійснювати внутрішні рейси в Україні.​

​Що дає Україні угода про "відкрите небо":

Перші коментарі та реакції

У компанії SkyUp впевнені, що підписанти Угоди розглядають наш національний ринок не тільки як потенційне джерело 40-мільйонного пасажиропотоку, але як "країну, де відбудуться справжні інституційні зміни".

Угода про САП має запустити впровадження нових форм діалогу між державою та галузевими підприємствами,

– наголосила компанія у коментарі для сайту 24 каналу.

"Стосовно економічної складової, ми розраховуємо, що на момент відкриття внутрішніх українських напрямків для авіакомпаній із ЄС, ринок внутрішніх європейських перевезень також стане доступним для вітчизняних авіаперевізників. Окрім того, сподіваємось, що і Україна, і європейські партнери створять справді справедливі умови для обох сторін Угоди", – додали у SkyUp.