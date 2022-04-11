Оккупанты цинично обстреливают мирное население, гражданские объекты и дерзко убивают детей.

Важно Россияне используют украинских детей для разведки военных позиций

Вчерашние обстрелы в Балаклее

Днём 10 апреля россияне обстреляли временно оккупированную Балаклею Изюмского района. Среди трех погибших мирных жителей был ребенок в возрасте 7 лет.

Разрушенные школы и садики

В Харькове оккупанты своими обстрелами повредили 164 образовательных учреждения:

86 школ,

66 детских садов,

9 учреждений внешкольного образования,

3 здания управлений образования.

Полностью разрушили одну школа и 3 детских сада. Правда, эти данные еще не окончательны.

Смотрите также – Истории розыска пропавших детей во время войны: