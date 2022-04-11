Оккупанты цинично обстреливают мирное население, гражданские объекты и дерзко убивают детей.
Важно Россияне используют украинских детей для разведки военных позиций
Вчерашние обстрелы в Балаклее
Днём 10 апреля россияне обстреляли временно оккупированную Балаклею Изюмского района. Среди трех погибших мирных жителей был ребенок в возрасте 7 лет.
Разрушенные школы и садики
В Харькове оккупанты своими обстрелами повредили 164 образовательных учреждения:
- 86 школ,
- 66 детских садов,
- 9 учреждений внешкольного образования,
- 3 здания управлений образования.
Полностью разрушили одну школа и 3 детских сада. Правда, эти данные еще не окончательны.
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