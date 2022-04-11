Окупанти цинічно обстрілюють мирне населення, цивільні об'єкти і зухвало вбивають дітей.
Важливо Росіяни використовують українських дітей для розвідки військових позицій
Вчорашні обстріли у Балаклії
Вдень 10 квітня росіяни обстріляли тимчасово окуповану Балаклію Ізюмського району. Серед трьох загиблих мирних жителів була дитина віком 7 років.
Зруйновані школи й садочки
У Харкові окупанти своїми обстрілами пошкодили 164 освітні заклади:
- 86 шкіл,
- 66 дитсадків,
- 9 закладів позашкільної освіти,
- 3 будівлі управлінь освіти.
Повністю зруйнували одну школа та 3 дитячі садки. Щоправда, ці дані ще не остаточні.
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