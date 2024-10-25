Об этом стало известно по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале в пятницу, 25 октября.

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На днях оккупанты применят войска из КНДР в боевых действиях

Президент Украины отметил, что Главнокомандующий ВСУ доложил о привлечении Россией военных из Северной Кореи.

По информации разведки, уже 27–28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни,

– говорится в сообщении.

Украинский лидер отметил, что мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и "это продолжение войны". Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира, подчеркнул президент.

По словам Зеленского, фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию.