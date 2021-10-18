В публикации заверили, что YARO – проукраинский бизнес. Якобы с самого начала была идея делать украинский продукт с нашим сырьем и подрядчиками.

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"Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены. Также хотим отметить, что представление об антипатриотичности компании YARO абсолютно ошибочное", – отметили в посте.

Мы желаем Украине процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие,

– добавили представители YARO.

В конце заявили, что любят Украину.

Важно! Юлия Привалова – дочь нынешнего мэра Сокирян Василия Козака. Также она родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Козака.

Rozetka сняла YARO с продажи

По информации активиста Сергея Стерненка, Rozetka сняла с продажи продукцию YARO.

"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований YARO. В наличии были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит отметка "отсутствует в продаже", – сообщил Стерненко.

Он считает, что это единственное правильное решение в такой ситуации.

Тем более что Юля не извинилась за свои слова и поступок, а только выложила отписку в стиле "вы сами дураки",

– добавил активист.

Анекдот невестки Кернеса: что известно

Свою любовь к анекдотам и насмешкам над бандеровцами Юлия Привалова продемонстрировала в своем инстаграме.

Юлия Привалова продемонстрировала в своем инстаграме. Владелица YARO опубликовала селфи с мужем на фоне Кремля. В комментариях начали возмущаться, на что Привалова ответила анекдотом про бандеровцев. Такое поведение спровоцировало скандал.

Текст публикации YARO в инстаграме:

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы чувствуем необходимость очертить ряд факторов, которые позволяют нам не соглашаться с рядом обвинений и вирусных информационных атак, которые наводнили страницы соцсетей последние дни.

Идея компании YARO с первого дня ее основания была сугубо украинской. Мы никогда не сомневались в том, что хотим делать продукт в Украине, для Украины, с украинскими подрядчиками, сырьем и т.д.

YARO – это украинский бизнес и мы гордимся этим. Мы развиваем сеть партнерств по всей стране и главный фокус нашего внимания был и остается нацеленным на устойчивое развитие на рынке Украины.

Вся продукция YARO производится на территории Украины, что развивает нишу здорового питания и предоставляет стабильные рабочие места с достойной оплатой труда. Мы надежная компания, которая уважает законы предпринимательской деятельности и рабочую этику.

За последний месяц нам представилась возможность принять участие в масштабных международных пищевых выставках: BioExpo в Варшаве и Anuga 2021 в Кельне, где мы с гордостью рассказывали, что мы из Украины, и доказывали, что украинский продукт по своему качеству не уступает лучшим мировым брендам. Мы слышали много приятных слов и изумленных комплиментов и не теряли ни одного случая напомнить потенциальным партнерам, что мы – из Украины, Украина – становится сильным игроком на рынке.

Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены. Но также хотим заметить, что представление об антипатриотичности компании YARO абсолютно ошибочное. Мы желаем Украине процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие.

Мы любим Украину.