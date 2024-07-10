Владимир Зеленский сообщил, что они продолжают работу. В частности, увеличивают количество самолетов, доступных Украине.

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Зеленский анонсировал решение

Президент подчеркнул, что 9 июля мы получили решение о еще 5 Patriot и десятках других систем ПВО.

Сегодня – решение по самолетам. Будут сейчас и два новых соглашения по безопасности. Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления,

– пояснил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский анонсировал, что будет не менее десяти переговоров с лидерами стран.

В частности, 10 июля будут встречи в Конгрессе США. Там будут обе партии, обе палаты. Украинский лидер подчеркнул, что мы ценим американскую поддержку, поэтому говорить будут о том, как добавить нашему взаимодействию с США еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает Украине.