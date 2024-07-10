Володимир Зеленський повідомив, що вони продовжують роботу. Зокрема, збільшують кількість літаків, доступних Україні.

Дивіться також Фінансування безпеки України: НАТО оголосить про надання 40 мільярдів євро на 2025 рік

Зеленський анонсував рішення

Президент наголосив, що 9 липня ми отримали рішення про ще 5 Patriot і десятки інших систем ППО.

Сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови,

– пояснив Зеленський.

Крім цього, Зеленський анонсував, що буде щонайменше десять перемовин з лідерами країн.

Зокрема, 10 липня будуть зустрічі в Конгресі США. Там будуть обидві партії, обидві палати. Український лідер наголосив, що ми цінуємо американську підтримку, тож говорити будуть про те, як додати нашій взаємодії з США ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних.

Володимир Зеленський також подякував усім, хто допомагає Україні.