Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что это люди, выехавшие организованными гуманитарными коридорами. Их около 80 тысяч человек. И также те, кто покинул область самостоятельно – еще до начала военных событий, передает 24 канал.

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Некоторые люди выезжали по неофициальным коридорам, ехали по полям или тем сообщениям, которые находили самостоятельно, – сказал Живицкий.

Ситуация в области

Ночь на 30 марта на Сумщине прошла спокойно. Сейчас активно продолжаются работы касательно общин, которые были освобождены Вооруженными Силами Украины совместно с терробороной.

В области не везде есть электроэнергия, из-за бомбардировок сильно повреждены станции, линии электропередач, подземные и наземные газопроводы.

Однако в области работают все коммунальщики, чтобы оперативно восстановить все коммуникации.

Живицкий рассказал, что минимальный набор гуманитарной помощи в области есть, однако больше не хватает медикаментов.

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