Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що це люди, які виїхали організованими гуманітарними коридорами. Їх близько 80 тисяч людей. І також ті, хто залишили область самостійно – ще до початку військових подій, передає 24 канал.

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Деякі люди виїжджали неофіційними коридорами, їхали полями чи тими сполученнями, які знаходили самостійно, – сказав Живицький.

Ситуація в області

Ніч проти 30 березня на Сумщині минула спокійна. Зараз активно продовжуються роботи щодо громад, які було звільнено Збройними Силами України спільно із теробороною.

В області не всюди є електроенергія, через бомбардування сильно пошкоджені станції, лінії електропередач, підземні та наземні газопроводи.

Проте в області працюють усі комунальники, аби оперативно відновити усі комунікації.

Живицький розповів, що мінімальний набір гуманітарної допомоги в області є, проте найбільше не вистачає медикаментів.

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