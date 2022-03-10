Кроме того, что это хорошая новость для нас, это может означать и то, что в переговорах Россия скоро "поскромнеет". Так считает советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире канала "Рада", передает 24 канал.

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О переговорах России с Украиной

Прежде всего, несмотря на то, что выполнить условия России – невозможно, российские военные врут своему политическому руководству, "сделать хорошую мину при плохой игре", отметил советник главы ОП.

Однако по нашим данным только генералов (российских – 24 канал) погибло шестеро,

– сказал он.

И когда эта информация "просочится", россияне на этих переговорах очень сильно поскромнеют. А дальше будет действовать правило "требуй большего, чтобы получить хоть что-нибудь".

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