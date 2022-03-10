Окрім того, що це гарна новина для нас, це може означати й те, що перемовинах Росія скоро "поскромнішає". Так вважає радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

До слова Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста

Про перемовини Росії з Україною

Насамперед, попри те, що виконати умови Росії – неможливо, російські військові брешуть своєму політичному керівництву, "зробити гарну міну при поганій грі", зазначив радник глави ОП.

Однак за нашими даними лише генералів (російських – 24 канал) загинуло шість,

– сказав він.

І коли ця інформація "просочиться", росіяни на цих перемовинах дуже сильно поскромнішають. А далі діятиме правило "вимагай більшого, щоб отримати хоч щось".

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