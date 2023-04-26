Как сообщает журнал Forbes, полмиллиона украинцев уже получили более 4 000 тонн товаров первой необходимости.

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Также Метинвест совместно с Protez Hub положили начало программе по протезированию. По состоянию на апрель инициатива охватила 68 человек, в основном ветеранов ВСУ, перенесших ампутации конечностей. 13 из них уже получили протезы стоимостью до 30 000 евро.



Всего с начала полномасштабной войны в помощь мирным жителям Украины Группа направила 40 миллионов евро и привлекла 27 миллионов евро от доноров за пределами Украины.

За год работы к гуманитарным инициативам Метинвеста присоединились 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций, а донорами стали более 200 компаний со всего мира,

– говорится в материале.

Также Метинвесту удалось не останавливать программу профессиональной подготовки молодежи в области ГМК – осенью 2022 года 442 студента приступили к обучению по инженерным специальностям в университете "Метинвест Политехника". Для сотрудников Метинвеста и их детей эта возможность предоставляется бесплатно.



Дополнительно компания обеспечивает всех своих мобилизованных сотрудников, более 8 тысяч, бронежилетами, касками и теплой одеждой.